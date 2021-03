Avis: New York-guvernør gav familie særadgang til coronatest

Cuomo står i forvejen over for opfordringer om at træde tilbage på grund af beskyldninger om sexchikane fra mindst otte kvinder samt afsløringer af, at hans administration under pandemien har underrapporteret antal dødsfald på New Yorks plejehjem.

Den 63-årige demokratiske guvernør nægter beskyldningerne og har gentagne gange sagt, at han ikke vil træde tilbage.

The Washington Post, der citerer tre unavngivne personer med kendskab til situationen, skriver, at en af delstatens højtstående læger ringede rundt til flere af guvernørens familiemedlemmer og nære medarbejdere for at administrere testene.

Blandt andet ringede lægen til Andrew Cuomos bror, CNN-værten Chris Cuomo, der blev testet positiv for covid-19 tidligt i pandemien.

- I de tidlige dage af pandemien var der stort fokus på kontaktsporing, og vi gjorde vores bedste og mere til for at få folk testet, udtaler Andrew Cuomos talsmand, Richard Azzopardi, i en udtalelse til nyhedsbureauet Reuters.

Disse bestræbelser omfattede "i nogle tilfælde at tage hjem til folk samt at gå fra dør til dør for at tage prøver fra dem, som man mente havde været udsat for covid-19 for at forhindre yderligere smitte", står der videre i erklæringen.

Blandt dem, der fik hjælp, var "medlemmer af offentligheden, herunder politikere, journalister, statsansatte og deres familier, som frygtede, at de havde fået virusset og dermed også kapaciteten til at sprede det yderligere", udtaler Azzopardi.