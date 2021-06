Avis: Merkel vil holde briter ude af EU på grund af Delta-frygt

Der ventes modstand fra en række lande. Men Tyskland vil forsøge at lave ens EU-regler for britiske rejsende.

Tyskland vil forsøge at få udelukket britiske rejsende fra at komme til EU.

Det skal gælde, uanset om de er vaccineret eller ej. Det erfarer avisen The Times mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det tyske ønske skyldes, at Delta-varianten er så udbredt i Storbritannien.

Tysklands planer lægger derfor op til, at Storbritannien klassificeres som et "country of concern" - altså et land, som man har særlige bekymringer i forhold til.

Forslaget fra Tyskland vil blive diskuteret i EU's integrerede mekanisme for politisk kriserespons (IPCR).

Men det ventes at møde modstand fra Grækenland, Spanien, Cypern, Malta og Portugal.

Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, skal næste uge mødes med briternes premierminister, Boris Johnson.

Merkel har tidligere talt for, at alle britiske rejsende skal i obligatorisk karantæne, uanset hvilket EU-land de ankommer til.

- Hvis man kommer fra Storbritannien, skal man i karantæne hos os - og det er ikke tilfældet i alle europæiske lande, og det er det, jeg gerne vil se, sagde hun ifølge The Guardian i sidste uge.

Næste måned ventes Storbritannien ifølge Reuters at offentliggøre planer om at gøre det muligt for alle fuldt vaccinerede briter at rejse ud af landet til hele verden - bortset fra lande, hvor coronarisikoen anses for at være særligt høj.

Sidste uge vurderede Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol (ECDC), at Delta-varianten i løbet af de kommende måneder vil udgøre op mod 90 procent af nye coronatilfælde i EU.

Delta-varianten vurderes at være 40 til 60 procent mere smitsom end Alpha-varianten.

I Danmark er Storbritannien klassificeret som et orange land. Det betyder, at udenlandske rejsende til Danmark, der hverken er vaccinerede eller tidligere smittet, skal i isolation og have et anerkendelsesværdigt formål.

Er man vaccineret eller tidligere smittet, slækkes flere krav dog.

Visse områder i Storbritannien er også klassificeret som røde.

Med 18.270 nye smittetilfælde lørdag og 14.876 nye smittetilfælde søndag ligger smitteniveauet i Storbritannien lige nu højere end længe.

De høje vaccinationsrater lader dog ifølge Reuters til at holde dødstallet relativt lavt.