Avis: Merkel vil have meganedlukning for at stoppe corona

Den tyske forbundskansler, Angela Merkel, vil have betydeligt skrappere tiltag i Tyskland for at bremse coronasmitten.

Det siger kilder i regeringspartiet CDU til nyhedsbureauet AFP torsdag aften.

Merkel mener, at situationen har forandret sig, og at virusset kun kan stoppes med "betydelige ekstra tiltag", siger kilderne. Det kan blandt andet være at bede tyskerne mindske antallet af sociale kontakter markant.