Avis: Israelsk angreb mod Gaza er konfliktens hidtil største

Det israelske militær indledte omkring midnat natten til fredag et massivt bombardement mod flere mål på den nordlige del af Gazastriben, der kontrolleres af den islamistiske Hamas-bevægelse.

Ifølge The Times of Israel var angrebet, der omfattede både kampfly og artilleri, det hidtil mest voldsomme, siden konflikten brød ud for under en uge siden.