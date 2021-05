Avis: Forhold til ansat tvang Bill Gates ud af bestyrelse

Undersøgelsen af et gammelt forhold til en ansat fik Microsoft-bestyrelse til at kræve Bill Gates' afgang.

En undersøgelse af et tidligere romantisk forhold til en ansat i 2000 var grunden til, at Bill Gates i 2020 trak sig fra Microsofts bestyrelse.

Det oplyser flere unavngivne kilder med kendskab til sagen til den amerikanske avis The Wall Street Journal.

Da Gates, som var mangeårig topchef og medgrundlægger af it-selskabet, i sin tid meddelte, at han trak sig fra bestyrelsen, fortalte han, at han nu ville hellige sig sit filantropiske arbejde.

Men ifølge den amerikanske avis var Gates' stop en beslutning, som flere bestyrelsesmedlemmer var nået frem til på grund af undersøgelsen af det romantiske forhold.

En talsperson for Gates siger til avisen, at "der var en affære for 20 år siden, som endte i mindelighed". Talspersonen afviser, at Gates' beslutning om at trække sig havde noget med sagen at gøre.

Det var i 2019, at bestyrelsesmedlemmer ifølge Wall Street Journal hyrede et advokatfirma til at stå for en undersøgelse af forholdet.

Den blev iværksat, efter at en ansat, som er ingeniør i Microsoft, i et brev havde påstået, at hun i flere år havde haft et forhold til Gates.

Ifølge Wall Street Journals kilder trak Gates sig, inden undersøgelsen var færdiggjort, og bestyrelsen havde truffet en officiel afgørelse.

Tidligere denne måned kom det frem, at Microsoft-milliardæren og hustruen Melinda Gates skulle skilles efter 27 års ægteskab.

De vil dog fortsætte med at samarbejde om Bill & Melinda Gates Foundation, lød det også i den forbindelse.

Wall Street Journal-historien er blevet udgivet søndag, hvor også New York Times bringer en belastende historie om Gates.

I den beskrives det, at Gates i en årrække havde fået et "ry for tvivlsom adfærd i arbejdsrelaterede rammer", og at han i flere tilfælde har gjort tilnærmelser over for ansatte i Microsoft samt i Bill & Melinda Gates Foundation.

Derudover beskriver to unavngivne kilder, at Melinda Gates var utilfreds med, hvordan Bill Gates håndterede anklager om seksuel chikane begået af en ledende medarbejder. De endte nemlig med et hemmeligt forlig i stedet for en ekstern undersøgelse, som Melinda Gates ønskede.

Yderligere var hun ifølge flere kilder utilfreds med, at Bill Gates tilbragte tid med den nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein, beskriver New York Times.

Gates og Epsteins bekendtskab begyndte tilsyneladende i 2011, tre år efter at Epstein havde tilstået at have betalt en mindreårig pige for seksuelle tjenester.

Det står ikke klart, i hvilket omfang Melinda Gates kendte til sin mands adfærd, og om det bidrog til skilsmissen.

Talskvinde for Bill Gates Bridgitt Arnold afviser historierne i New York Times og kritiserer brugen af unavngivne kilder.

- Det er meget skuffende, at der er blevet offentliggjort så mange usandheder om sagen, omstændighederne og tidslinjen i Bill Gates' skilsmisse, siger hun til avisen.