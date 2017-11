Avis: EU og Storbritannien enige om afgørende stridspunkt

Den britiske avis The Telegraph skriver, at EU og Storbritannien er blevet enige om, hvad Storbritannien skal levere til EU for at leve op til sine finansielle forpligtigelser i forbindelse, at Storbritannien forlader EU.

Betalingen er et af tre punkter, der skal være på plads, inden forhandlingerne kan fortsætte.

Ifølge kilder fra begge sider af forhandlingerne, som Telegraph har talt med, har EU og Storbritannien indgået en principiel aftale om, at Storbritannien betaler mellem 45 og 55 milliarder euro - 335 og 409 milliarder danske kroner - til EU.

Betalingen skal dække de forpligtigelser, som Storbritannien allerede har påtaget sig som medlem af EU.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at en embedsmand fra den britiske regering, der vil være anonym, fortæller, at han "ikke kan genkende" The Telegraphs informationer.

Sammen med grænsen mellem Irland og Storbritannien samt EU-borgeres rettigheder i Storbritannien er betalingen et af tre punkter, EU har krævet, der skulle være styr på, inden forhandlingerne kan fortsætter.

Storbritannien stemte i 2016 for at forlade EU. Siden da har landet oplevet meget politisk turbulens og har endnu ikke formuleret en omfattende forhandlingsposition.

Er der ikke en aftale på plads inden foråret 2019 risikere Storbritannien at stå fuldstændigt uden handelsaftale med EU, et afgørende eksportmarked for landet.

- Aftalen - hvis historien er sand - giver forhåbninger om, at forhandlingsklimaet er blevet bedre, og at man til syvende og sidst kan lande en aftale.

- Vores hovedscenario er, at EU og Storbritannien indgår en aftale om en overgangsperiode inden for relativ kort tid, hvorefter man i mere ro og mag kan forhandle en større og permanent aftale på plads, skriver senioranalytiker hos Danske Bank Mikael Milhøj om nyheden i en kommentar.