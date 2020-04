En sygeplejerske holder en ældre kvinde med Covid-19 i hånden på et plejehjem i den spanske by Pozuelo de Alarcon. Plehjemsbeboere i mange lande falder ofte ud af statistikken, når de dør med coronavirus, lyder det i analyse.

Avis: Det reelle dødstal med coronavirus kan være 318.000

Financial Times regner på dødsstatistik for at finde coronadøde. Lande giver forkerte tal, undtagen Danmark.

Antallet af døde med coronavirus kan være op mod 60 procent højere end de officielle tal fra verdens lande.

Det skriver avisen Financial Times søndag i en analyse, hvor den sammenligner de statistiske oplysninger om tidligere dødsfald i 14 lande med det, der sker nu.

Der er sammenlignet fra 1. marts til 15. april i år med gennemsnittet for samme periode de fem tidligere år.

Hvis det regnestykke overføres til resten af verden, vil det samlede antal døde med Covid-19 - som skyldes coronavirus - ikke være lidt over 200.000, men derimod 318.000.

Alle landene rapporterer for få døde. Eneste undtagelse er Danmark, skriver den britiske avis.

- I alle lande, der er analyseret - undtagen Danmark - overgår de ekstra døde langt de officielle dødstal for coronavirus, hedder det.

Det kan være et udtryk for, at landene ikke er særlig effektive til at teste og registrere.

Flere lande skiller sig ud med en meget stor difference mellem det coronadødstal, som Financial Times har beregnet, og det, som disse landes myndigheder melder ud. I Italien er det 90 procent højere, Belgien 60 procent og Spanien 51 procent.

Det er lande, der er særligt hårdt ramt af coronasmitten.

Det er særligt i storbyerne, at der er en stor forskel mellem, hvor mange der plejer at dø, og hvor mange der er døde i marts og april i år.

I Madrid er der således 161 procent flere døde, end der har været i samme perioder fra 2015 til 2019. I Stockholm er det 75 procent flere. Og når det kommer til en af de meget hårdt ramte byer, Bergamo i Norditalien, så er der 463 procent flere døde end normalt.

Tidligere på ugen fremlagde Financial Times en beregning, der viste, at det reelle dødstal i Storbritannien ikke var 20.000, men over 40.000.

Det er især ældre på plejehjem og i ældreboliger, der ikke registreres, selv om de de hører til risikogruppen i forhold til coronavirus.

- Meget få lande ser ud til systematisk at teste folk på plejehjem, både de ansatte og beboerne, siger Adelina Comas-Herrera fra London School of Economics til avisen.