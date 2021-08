Avis: CIA's topchef mødte Talibans leder i Kabul

Mødet var det første på højt diplomatisk niveau mellem Talibans ledelse og en vestlig repræsentant, siden Taliban overtog magten i Kabul.

The Washington Post citerer unavngivne amerikanske embedsmænd for oplysningerne.

Burns er en af Bidens mest erfarne diplomater. Og Baradar er med i Talibans topledelse og var med til at stifte bevægelsen.

Hverken Det Hvide Hus eller CIA har bekræftet, at mødet fandt sted sted. En talsperson for CIA siger, at organisationen "aldrig drøfter eller kommenterer direktørens rejser".

The Washington Post fortæller intet om indholdet af drøftelserne på mødet. Men avisen antyder, at det sandsynligvis drejede sig mest om, hvorvidt en forlængelse af tidsfristen for evakueringer er mulig.

Burns var i Kabul dagen før G7-landenes ledere tirsdag holder et virtuelt topmøde om krisen i Afghanistan.

G7-landene er store industrilande. Det er Canada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA.

Biden og den britiske premierminister, Boris Johnson, blev i en telefonsamtale mandag aften enige om at arbejde sammen for at sikre, at alle, der er udset til at skulle evakueres fra Afghanistan, også bliver det.

Storbritannien er vært for det virtuelle G7-møde om situationen i Afghanistan.

Biden har fastholdt, at han går efter at afslutte operationen i Kabul 31. august. Men han er ikke kun under pres fra sine allierede, men også fra dele af sin egen regering og Kongressen.