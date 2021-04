Avis: Britiske krigsskibe bliver sendt til Sortehavet

Britiske krigsskibe vil i maj sætte kurs mod Sortehavet. Det sker for at udvise solidaritet med Ukraine og Storbritanniens Nato-allierede.

De seneste måneder er spændingerne mellem Ukraine og Rusland taget til, efter at Rusland har sendt tusindvis af soldater til grænsen mellem de to lande.

Der har været flere sammenstød i det østlige Ukraine mellem prorussiske separatister og ukrainske styrker.

Ifølge Ukraine er der opmarcheret over 40.000 russiske soldater ved landets østlige grænse. Et tilsvarende antal er til stede på halvøen Krim, som Rusland annekterede i 2014. Inden da var halvøen en del af Ukraine.

Krim ligger som Ukraine nord for Sortehavet.

En talsmand for det britiske forsvarsministerium oplyser til Sunday Times, at regeringen i London er i tæt kontakt med Ukraine og overvåger situationen.

- Storbritannien og vores internationale allierede er urokkelige i vores støtte til Ukraines suverænitet og territoriale rettigheder, siger talsmanden.

Briterne har gentagne gange opfordret Rusland til at trække sin tropper tilbage for at mindske spændingerne.

Det samme gjorde G7-landene mandag, da de opfordrede Rusland til at stoppe "provokationer" over for Ukraine. G7 består af Canada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA.

Ifølge den britiske avis vil en destroyer bevæbnet med missiler, der kan skyde kampfly ned, samt en fregat, der kan bekæmpe undervandsbåde, blive omdirigeret fra Middelhavet til Sortehavet via Bosporusstrædet ved Istanbul.

De to fartøjer vil få støtte af F-35-kampfly og Merlin-helikoptere, der er udrustet til at jage undervandsbåde, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Flyene befinder sig på hangarskibet "HMS Queen Elizabeth" i Middelhavet.