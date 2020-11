Avis: Briterne vil måske godkende vaccine før USA

Dermed kan briterne blive de første til at godkende vaccinen, skriver den britiske avis The Telegraph.

Med henvisning til regeringskilder skriver The Telegraph, at de britiske sundhedsmyndigheder er ved at begynde en formel godkendelse af vaccinen, og at sundhedssektoren har fået besked på at være klar til at administrere den fra den 1. december.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, meddelte fredag, at den mødes den 10. december for at drøfte en mulig godkendelse af vaccinen.

Storbritannien bad allerede i sidste uge formelt lægemiddelmyndigheden MHRA om at vurdere vaccinen.

Storbritannien har bestilt 40 millioner doser af vaccinen og venter at få leveret ti millioner doser inden nytår. Ti millioner doser er nok til at beskytte fem millioner mennesker, da hver person vil skulle have to indsprøjtninger.

Storbritannien vil ifølge The Telegraph oprette snesevis af store vaccinationscentre, hvor folk vil blive gjort immune over for coronavirus, så snart vaccinerne er tilgængelige.

Et af de første centre vil blive oprettet i Derby fra midt i december.

The Telegraph skriver desuden, at den britiske premierminister, Boris Johnson, vil lempe indgreb og regler i julen.

- Premierministeren vil mandag oplyse detaljer om disse planer, siger en regeringskilde til det tyske nyhedsbureau dpa.

I meningsmålinger har mange briter givet udtryk for, at de vil bryde restriktioner for at kunne være sammen med deres familie i julen.

Ifølge Sky News vil kirkerne være åbne hen over julen, og det vil under særlige forudsætninger være muligt at besøge pubber og restauranter.