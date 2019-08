Avis: Boris Johnson søger juridisk råd om at lukke parlamentet

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, har forhørt sig hos sin rigsadvokat om muligheden for at lukke det britiske parlament ned i fem uger fra 9. september.

Forespørgslen er tilsyneladende en del af overvejelser om at forhindre, at parlamentet kan udskyde brexit endnu en gang, skriver The Observer.

I en e-mail, der er sendt fra højtstående rådgivere i regeringen til en af premierministerens rådgivere i løbet af de seneste ti dage, fremgår det, at Johnson for nylig har forhørt sig om, hvorvidt et sådant skridt vil være lovligt, skriver avisen.

Regeringsrådgivernes juridiske vejledning lyder på, at det kan være muligt at lukke parlamentet ned. Men de understreger, at domstolene kan give medhold til brexitmodstandere, der forsøger at blokere for et sådant træk fra Johnsons side, skriver The Observer.

Premierministerens kontor har lørdag aften ikke besvaret henvendelser om en kommentar.

Efter planen skal Storbritannien udtræde af EU 31. oktober.

Boris Johnson har gentagne gange sagt, at han agter at bringe landet ud af EU denne dato, uanset om der er en skilsmisseaftale på plads eller ej.