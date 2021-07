Avis: Alle britiske børn får tilbudt influenzavaccine i år

Alle børn i Storbritannien vil blive tilbudt en influenzavaccine dette efterår. Det sker af frygt for, at briterne kan stå over for den værste influenzasæson nogensinde registreret.

Vaccineudrulningen vil således blive udvidet til alle under 16 år og alle over 50 år samt millioner af andre, som har problemer med helbredet.

I så fald vil influenzavaccine-udrulningen dække mere end halvdelen af befolkningen og dermed blive den største af sin slags i Storbritanniens historie.

Der bor godt 68 millioner mennesker i Storbritannien.

Kilder tæt på vaccineprogrammet fortæller til The Telegraph, at udrulningen vil blive udvidet til også at gælde børn og unge mellem 11 og 18 år.

Hidtil er influenzavaccinen kun blevet tilbudt til børn under fem år samt børn i folkeskolens mindste klasser.

Udvidelsen sker, fordi eksperter har advaret om, at Storbritannien kan stå over for en alvorlig influenzaepidemi den kommende vinter, fordi nedlukninger og regler om fysisk afstand under coronapandemien har medført mindre immunitet mod influenza.

Der er især bekymring for børn, der har oplevet gentagne skolelukninger og selvisolation, fordi de i mindre grad er blevet eksponeret for hverdagsbakterier.

Torsdag registrerede Storbritannien 32.551 nye smittetilfælde med coronavirus og 35 coronarelaterede dødsfald.

Det viser officielle tal fra regeringen ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er en anelse flere end dagen før, hvor der blev registreret 32.548 smittetilfælde og 33 dødsfald.

På et pressemøde mandag meddelte premierminister Boris Johnson, at England om to uger ophæver stort set alle coronarestriktioner og genåbner samfundet.

Således ophæver regeringen fra 19. juli de regler, der pålægger indbyggere i England at holde afstand til andre, bære mundbind og i mange tilfælde arbejde hjemmefra.