Australske og newzealandske familier genforenes i rejseboble

Det betegnes som en milepæl under pandemien, at det nu er muligt at rejse karantænefrit mellem de to lande for første gang i over et år.

Hundredvis af passagerer fra Australien er mandag begyndt at lande i lufthavnene i New Zealand, efter at myndighederne har genåbnet grænserne.

Mens de fleste australske delstater har tilladt karantænefrie besøg fra New Zealand siden slutningen af sidste år, så har New Zealand indtil nu krævet, at rejsende fra det store naboland skulle i to ugers hotelkarantæne ved ankomst.

Tv-billeder viser følelsesladede scener i flere lufthavne, hvor mange familier er blevet genforenet efter lang tids adskillelse.

- Det er første gang i 400 dage, at folk kan rejse karantænefrit. Vi tilføjer yderligere 16 flyvninger om dagen til New Zealand, og alle de fly er allerede fuldt bookede, siger administrerende direktør for det australske luftfartsselskab Qantas Alan Joyce til ABC mandag.

Qantas vil øge antallet af flyvninger mellem de to lande til 200 om ugen. Imens har Air New Zealand firedoblet sine flyvninger.

De åbne grænser vil hjælpe økonomien i både Australien og New Zealand og genforene tusinder med familie og venner.

Det fortæller den australske premierminister, Scott Morrison, og New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, i en fælles erklæring.

I 2019, som var året, inden at pandemien lukkede de internationale grænser, besøgte omkring 1,5 millioner australiere New Zealand. Det svarer til cirka 40 procent af alle besøgende.

De brugte i alt 2,7 milliarder newzealandske dollar i landet, hvilket svarer til godt 12 milliarder danske kroner. Det viser officielle tal.

I Australien bor der over en halv million mennesker, som er født i New Zealand. Det er lidt over to procent af Australiens befolkning på næsten 26 millioner.