Australske brandmænd: Rekordvarme vil få brande ud af kontrol

Australske brandmænd advarer om, at de ikke vil kunne holde de over 100 aktive brande i delstaten New South Wales under kontrol, når vejrforholdene i denne uge forværres.

Temperaturerne ventes onsdag at stige til over 40 graders varme i dele af New South Wales, hvilket nærmer sig en rekordhøj temperatur for delstaten.

- Folk skal ikke gøre sig nogen illusioner om, at vi vil kunne holde brandene i skak, når vejrforholdene forværres i denne uge, siger vicebrandkommissær Rob Rogers til tv-stationen Channel 9.

- Folk skal forberede sig på, hvad der potentielt kan vente i disse (berørte, red.) områder.

Brandvæsenet kæmper for at slukke 125 brande i New South Wales, som er Australiens mest befolkede delstat.

Siden november er 12.000 kvadratkilometer natur blevet fortæret af flammerne. Seks personer har mistet livet, og flere end 680 hjem er blevet ødelagt.

Premierministeren i New South Wales, Gladys Berjiklian, siger til The Guardian, at brandene har sat "tragiske" spor på delstaten. Hun kalder det "et mirakel", at der ikke er flere omkomne.

Samtidig afviser hun dog, at brandvæsenet mangler ressourcer til slukningsarbejdet.

- Når der er så ekstreme brandfronter som disse, må folk tage stilling til, hvad de vil beskytte, hvor de vil placere deres ejendele, og hvordan ressourcerne skal fordeles. Og jeg er overbevist om, at vores brandfolk gør et enestående arbejde, siger hun til The Guardian.

- Jeg mener, at vores ressourcer på nuværende tidspunkt passer til behovet.

Røgen fra brandene truer med - igen - at lægge sig som en dyne over millionbyen Sydney.

Den tykke røg har fået førende læger i landet til at advare om, at Australiens største by står over for en "akut folkesundhedskrise".

Røgen har nemlig de seneste uger skabt en så voldsom luftforurening, at der i sidste uge blev registreret en stigning på 48 procent i antallet af personer, der tager på skadestuen med åndedrætsproblemer.