Australsk virushotspot femdobler borgeres bevægelsesfrihed

Det skyldes, at myndighederne har fået en anden bølge med coronavirus under kontrol.

I Melbourne må storbyens fem millioner indbyggere fra midnat være udenfor lige så meget, som de har lyst, efter at byen har været lukket ned i mere end 100 dage.

De seneste måneder har borgere i byen kun haft lov til at opholde sig udenfor to timer om dagen.

Som en del af lempelserne må borgerne også forlade hjemmet i en radius af 25 kilometer i stedet for de hidtidige fem kilometer.

Udendørs sportsfaciliteter som tennisbaner, golfbaner og svømmebassiner får også lov at genåbne i byen.

Derudover vil det i hele Victoria blive tilladt at samles ti udendørs i stedet for fem, og så satser delstaten på at genåbne restauranter og butikker med visse restriktioner fra 1. november.

Det oplyser Daniel Andrews på pressemødet.

- Jeg ved og forstår, at alle ikke har fået alt det, de ønskede, med min annoncering i dag, siger Daniel Andrews og tilføjer:

- Jeg har i dag annonceret de ting, der er sikre, men jeg har ikke tænkt mig at underminere de ofre, det hårde arbejde, smerten og den fantastiske indsats, som borgerne i Victoria har leveret.

Daniel Andrews har de seneste uger været under pres af den australske regering for at genåbne Victoria, og han har fået kritik for at holde delstaten lukket, selv om smittetallene har været kraftigt faldende.

Han siger på pressemødet, at han kun gør ting, hvis han anser det for at være sikkert.

- Hvis vi gør for meget for hurtigt, så kommer vi til at være, hvor ingen af os har lyst til at være igen, siger han.

Victoria har søndag registreret to nye tilfælde af coronavirus. Det er femte dag i træk, hvor antallet af nye smittetilfælde er under ti.

Det er et gevaldigt fald fra de mere end 700 tilfælde om dagen, som delstaten registrerede i begyndelsen af august.

Victoria har under pandemien også registreret 816 coronarelaterede dødsfald. Langt størstedelen i Melbourne. Det svarer til 90 procent af alle coronadøde i Australien.