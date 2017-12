Australsk rapport: Omfang af sexmisbrug af børn er en tragedie

Over mange årtier er der begået titusindvis af tilfælde af seksuelt misbrug, og australske institutioner har "på det groveste fejlet" i deres opgave med at tage sig af landets børn.

I rapporten beskriver undersøgelseskommissionen Royal Commission i Sydney omfanget af misbruget som "en national tragedie".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De australske myndigheder bestilte undersøgelsen i 2012 efter et årti med stigende pres for at undersøge de mange beskyldninger om misbrug af børn i den katolske kirke.

Efter fem år med høringer er undersøgelsen nu slut.

Siden 2012 er kommissionen blevet kontaktet af flere end 15.000 påståede ofre, der detaljeret har fortalt om misbrug på børnehjem og skoler samt i kirker, sportsklubber og ungdomsklubber.

I alt er flere end 4000 institutioner anklaget for misbrug - mange af dem er katolsk-ledede institutioner.

- Titusindvis af børn er blevet seksuelt misbrugt i mange australske institutioner. Vi kommer aldrig til at kende det egentlige antal, konkluderer rapporten.

- Uanset antallet er det en national tragedie begået over generationer på nogle af vores allermest betroede institutioner.

Samme undersøgelseskommission konkluderede i februar i år, at kun et fåtal af de 1265 katolske præster og nonner, der beskyldes for at have misbrugt børn seksuelt i Australien mellem 1950 og 2010, er blevet efterforsket.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge kommissionen blev der mellem 1980 og 2015 indrapporteret 4444 tilfælde af seksuelt misbrug af børn i Australien til de kirkelige myndigheder.

- Anklagerne er nedslående. Børn blev ignoreret eller det, der er værre: Straffet. Påstande blev ikke undersøgt. Præster og andre ansatte i kirken blev forflyttet, udtalte kommissionen i februar ifølge AFP.

- Og de samfund, som de blev flyttet til, vidste intet om deres fortid. Dokumenter blev tilintetgjort. Hemmeligholdelse sejrede.

Ifølge kommissionen var gennemsnitsalderen for ofrene i perioden ti år for piger og 11 år for drenge.