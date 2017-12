Australsk politiker frier til kæreste i debat om homovielser

Australierne stemte for nylig i overvældende grad ja ved en afstemning om homoseksuelles ret til vielser.

Tim Wilson, en australsk, konservativ politiker, friede mandag til sin kæreste gennem mange år under en debat i parlamentet om homoseksuelles ret til at blive viet.

Det er den afstemning, der nu skal føre til lovgivning i det australske parlament.

Tim Wilsons kæreste, Ryan Bolger, nikkede "ja" fra tilhørernes pladser i parlamentet i Canberra.

- Denne debat har været soundtracket til vores forhold, sagde en tydeligt berørt Wilson til sin kæreste.

De to havde tidligere udvekslet ringe, men de ville alligevel vente med at sige officielt ja til hinanden, til australierne havde stemt ja til homoseksuelle vielser.

- Ringene på vores hænder er svar på et spørgsmål, vi hidtil ikke har kunnet stille. Nu er der kun én ting tilbage at gøre: Ryan Patrik Bolger, vil du gifte dig med mig?, spurgte den konservative politiker.

Bolger nikkede, og salen klappede.

Både premierminister Malcolm Turnbulls koalition og oppositionens suverænt største parti, Labor, anbefalede et ja ved afstemningen.

De satser nu på at stemme en lov igennem inden 7. december. Der er dog mulighed for, at det trækker ud.

Loven vil gøre Australien til den 26. nation, som legaliserer homoseksuelle vielser. Det er et stort skridt for homoseksuelle i et land, hvor nogle delstater anså homoseksualitet som ulovligt indtil 1997.

- Dette er et spørgsmål om fundamentale rettigheder, sagde Turnbull til parlamentet senere mandag.

- Et land, som anerkender frihed og lighed, bør anerkende homoseksuelle mænd og kvinders ret til at blive gift, fortsatte premierministeren.