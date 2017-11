Australsk politi konfiskerer 300 kilo kokain fra mexicanere

To mexicanske mænd er blevet anholdt i Melbourne for at have importeret 300 kilo kokain til Australien. Det oplyser australsk politi torsdag i en pressemeddelelse.

Politiet antager, at mændene har importeret den store mængde kokain i paller med kaffe og kakaopulver. Stofferne har en værdi på rundt regnet 105 millioner australske dollar. Det svarer til omkring en halv milliard kroner.

Politiet siger, at en 34-årig mexicansk mand, der kom til landet fra Los Angeles, er blevet anholdt i Melbournes Internationale Lufthavn tidligere i november.

Det skete, efter at lufthavnens sikkerhedspersonale havde fundet en lille mængde kokain i hans besiddelse.

Den efterfølgende efterforskning førte til, at de 300 kilo kokain blev konfiskeret fra en forretningsejendom i Melbourne-forstaden Altona.

En 33-årig mexicansk mand blev anholdt onsdag. De to mexicanere er begge blevet sigtet for at importere ulovlige stoffer til videresalg. Maksimumsstraffen er livstid i fængsel.

Rod Winchester, der er regional leder for Australiens grænsepoliti, siger, at narkosyndikater "fortsat vil målrette Australien".

- Australiere er villige til at betale en meget høj pris for stoffer som kokain. Men vi gør det ikke nemt for dem (narkosyndikaterne, red.), siger han.

Tidligere på måneden konfiskerede politiet en yacht i delstaten New South Wales, der havde 700 kilo kokain om bord. Det har en værdi af 245 millioner australske dollar.

I februar lavede politiet den største fangst i landets historie. Her beslaglagde politiet 1,4 ton kokain til en værdi af 312 australske dollar fra en yacht.

Myndighederne i landet betegner australiernes brug af narkotika som "en alvorlig epidemi".