Australsk politi anholder 20-årig for plan om nytårsangreb

Ifølge politiet i den australske storby planlagde den 20-årige mand at købe et skydevåben og dræbe så mange som muligt ved Federation Square.

Australsk politi har anholdt en 20-årig mand, der menes at have planlagt et angreb, der skulle have fundet sted i Melbourne nytårsaften.

Den anholdte er født i Australien, men har somaliske forældre. Han sympatiserer ifølge australsk politi med den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Han blev anholdt i forbindelse med en ransagning af et hus i en forstad til Melbourne mandag.

Det forventes, at han bliver sigtet i løbet af tirsdagen.

Ifølge politiet har den anholdte blandt andet haft adgang til en vejledning produceret af al-Qaeda, der angiver, hvordan man udfører et terrorangreb og anvender skydevåben.

Den 20-årige mand blev anholdt, inden han havde købt våbnet.

- Vi formoder, at han ville købe et skydevåben og skyde og dræbe så mange mennesker, som han kunne i området omkring Federation Square nytårsaften, siger Shane Patton, vicepolitikommissær ved politiet i delstaten Victoria.

Federation Square ligger i hjertet af Melbourne over for den travle togstation ved Flinders Street og St. Paul-katedralen.

Det er et de mest populære steder at tilbringe nytårsaften for Melbournes mange indbyggere og turister.

Ifølge Shane Patton boede den anholdte mand med sine forældre. Han har været i politiets søgelys siden begyndelsen af året, da han var en del af en lille gruppe ekstremister, som politiet har overvåget.

Vicepolitikommissæren tilføjer, at mandens adfærd på det seneste er blevet gradvist mere mistænkelig, men understreger, at han formodes at være alene om angrebsplanerne.

- De potentielle konsekvenser af angrebet var katastrofale, siger Shane Patton.

- Vi vil undersøge, hvor personen har fået idéen (om angrebet, red.) fra, tilføjer han.