Australsk delstat melder om værste dag under pandemien

Delstatsleder i New South Wales, Gladys Berejiklian, forventer, at antallet af smittede vil toppe indenfor de næste to uger.

Det er blot en uge siden, at New South Wales for første gang passerede 1000 smittetilfælde om dagen. Ingen anden delstat i Australien har før registreret så mange smittede på et døgn på noget tidspunkt under pandemien.

Dele af delstaten, herunder millionbyen Sydney, har været lukket ned siden slutningen af juni som følge af coronaudbruddet.

Nedlukningen betyder, at borgere i Sydney-området ikke må forlade deres hjem for andet end indkøb, lægebesøg eller motion. Det er heller ikke lovligt at opholde sig længere end fem kilometer fra hjemmet.

Mundbind er også et krav, så snart man går udenfor.

I de hårdest ramte områder har indbyggerne ikke måttet motionere i mere end en time om dagen. Men denne begrænsning bliver fjernet fredag trods de fortsat stigende smittetal.

Det seneste udbrud i New South Wales har medført i alt 119 coronarelaterede dødsfald. Smittetilfældene siden midten af juni tæller over 25.000 smittede.

Australien havde længe succes med at holde smittetilfælde helt ude af samfundet. Det skyldtes blandt andet, at de internationale grænser har været lukket siden marts 2020.

Delta-varianten har dog sat landets strategi om at være coronafrit under pres, og mere end halvdelen af Australiens 25 millioner indbyggere har været lukket ned den seneste tid.

På grund af det seneste udbrud er New South Wales gået væk fra strategien om at være coronafrit. I stedet satser myndighederne på at åbne op, når 70 procent af befolkningen er fuldt vaccineret. Dette ventes at ske i midten af oktober.

I øjeblikket har 70 procent fået mindst ét stik.

De øvrige delstater er dog mere usikre på, om den strategi kan føre til et nyt stort smitteudbrud. Men indtil videre får New South Wales opbakning af den nationale regering.