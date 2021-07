Australsk delstat erklærer krise og beder om flere vacciner

Derfor ønsker delstaten, at føderalregeringen sørger for, at Sydney får flere vaccinedoser - et ønske, der bliver mødt med modstand fra andre delstater.

Berejiklian advarer blandt andet om, at udbruddet i Sydney potentielt kan "sive" til andre dele af landet, da ingen delstatsgrænse er "perfekt".

- Hvis New South Wales kan inddæmme virusset og være i sikkerhed, så kan nationen også, siger hun ifølge ABC.

Kun 15 procent af den australske befolkning er færdigvaccineret ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det tal skal hurtigt op i Sydney, mener delstatslederen.

- Vi ved, at der nogle steder i Australien er meget få smittede eller ingen smittede, siger Berijiklian ifølge Reuters ved et pressemøde.

- Vi er nødt til i det mindste at få givet det første stik til så mange som muligt i de ramte lokalsamfund, og det er derfor, vi beder om, at den nationale vaccinestrategi får et nyt fokus.

Berijiklians kommentarer møder imidlertid modstand i andre dele af landet.

- Vi bliver nødt til at være meget forsigtige, når vi tager en diskussion om, hvem vi prioriterer, siger Daniel Andrews, som er politisk leder for Australiens næststørste delstat, Victoria.

Victorias borgere er som minimum sendt i nedlukning til næste tirsdag. Fredag var der 14 nye smittede, hovedsageligt i storbyen Melbourne.

Delstaten South Australia er også under nedlukning, og her afviser delstatsleder Steven Marshall pure Berijiklians forespørgsel.

- Jeg ønsker ikke at sende nogle af vores vaccinedoser til noget som helst andet sted, siger han ifølge Reuters.

Emnet skal diskuteres fredag på et møde mellem landets premierminister, Scott Morrison, og delstatslederne.

Takket være hurtige nedlukninger, effektiv smitteopsporing og borgernes velvilje er det lykkedes Australien at slå lignende udbrud ned flere gange.

Derfor er landets coronatal under pandemien også relativt lave sammenlignet med andre lande med lige over 32.400 smittetilfælde og 915 døde med covid-19 under pandemien.

Den nuværende nedlukning er den anden i Sydney siden den første i marts sidste år.