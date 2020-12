Australsk coronavaccine droppes efter falsk positiv hiv-test

Udviklingen af en australsk coronavaccine er fredag blevet droppet, efter at flere forsøgspersoner fejlagtigt blev testet positiv for hiv i indledende kliniske forsøg.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Resultatet har fået regeringen til at droppe planer om at købe millioner af doser af vaccinen, der blev udviklet af The University of Queensland.