Australsk corona-epicenter har laveste smittetal siden juni

Hovedstaden i Victoria, Melbourne, har ellers været udpeget som epicentret for Australiens coronaudbrud. Men strenge restriktioner i nu tre måneder ser ud til at have bremset smittespredningen.

Søndag vil premierministeren i Victoria, Daniel Andrews, præsentere nye planer for lempelser af restriktionerne i delstaten. Det skriver Reuters.

Præsentationen sker efter stigende pres fra den australske regering, som gerne vil have Daniel Andrews til at genåbne byen og delstaten.

Så sent som lørdag har den australske sundhedsminister, Greg Hunt, på Twitter skrevet, at tiden er inde til lempelser.

- De epidemiologiske forhold for en covid-sikker genåbning af hospitaler, bevægelse og familiegenforeninger samt andet er nu blevet opnået, skriver sundhedsministeren ifølge Reuters.

Premierministeren i Victoria har dog før fortalt, at han ikke vil lade sig presse til noget.

- Ingen skal antyde, at vi opretholder restriktionerne i længere tid, end der er behov for.

- Vi kommer ikke til at risikere alt det, som folk i Victoria har ofret, har Daniel Andrews sagt ifølge Reuters.

Myndigheder i Victoria har oplyst, at man vil lempe restriktionerne, når gennemsnittet for nye daglige tilfælde over en to ugers periode når under fem.

Lørdag var gennemsnittet for de seneste to uger på 8,1. Det var et fald fra 8,7 den foregående dag.