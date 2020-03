Brenton Tarrant ses her under et retsmøde i Christchurch dagen efter massakren, som fandt sted 15. marts 2019.

Australier tilstår massedrab i Christchurch

Det rystede hele verdenen, da 51 mennesker blev dræbt i et angreb mod moskéer i New Zealand sidste år. Torsdag erkendte Brenton Tarrant overraskende sin skyld.

Det skete, da han under et hasteindkaldt retsmøde tonede frem på video fra et topsikret fængsel i Auckland og fik oplæst anklagerne om at have dræbt 51 personer og forsøgt at dræbe yderligere 40 i to moskéer i Christchurch.

Både blandt pårørende og i store dele af New Zealand blev det modtaget med lettelse og overraskelse, da australske Brenton Tarrant torsdag lokal tid ytrede netop disse to ord.

