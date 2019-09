Australier med brækket ben og arm slæber sig til redning

54-årige Neil Parker faldt søndag seks meter ned ved et vandfald.

En australsk vandrer er blevet reddet, efter at han i to døgn slæbte sig afsted gennem et australsk skovområde med et brækket ben og en brækket arm.

Han brækkede sit venstre ben under knæet og venstre arm over håndleddet. Han ødelagde samtidig sin mobil i faldet og kunne derfor ikke tilkalde hjælp.

Det fortæller han fra sin hospitalsseng i den australske by Brisbane onsdag.

- Jeg kunne ikke kontakte nogen, og jeg tænkte derfor, at den eneste måde at blive reddet på er at redde mig selv, siger Neil Parker.

Han formåede at lave en primitiv skinne til sit ben ved at bruge vandrestokke og gazebind, som normalt bruges i forbindelse med slangebid.

Han kravlede herefter afsted mod en sti, hvor han håbede at blive opdaget.

Det tog den forslåede vandrer to døgn at tilbagelægge den samme distance, som han søndag havde klaret på blot 40 minutter.

- Jeg var meget følelsesladet. Jeg tænkte, at det ikke ville være nogen særlig rar måde at dø på. Bare at ligge på jorden, siger han.

Han formåede at overleve ved blandt andet at tage smertestillende piller og spise proteinbarer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En eftersøgning blev sat i gang mandag, da han ikke mødte på arbejde.

Chefen ringede til mandens ekskone, der efterfølgende slog alarm. Hun fandt senere ud af, at han havde sagt til sine venner, at han havde tænkt sig at tage en tur til det vandfald, hvor ulykken skete.

Neil Parker blev tirsdag fundet og reddet af en redningshelikopter.