Australier bag moskémassakre vil repræsentere sig selv

I marts erklærede australske Brenton Tarrant sig skyldig i 51 drab og 40 drabsforsøg samt at have begået et terrorangreb i Christchurch 15. marts sidste år.

Gerningsmanden bag et dødbringende angreb på to moskéer i New Zealand sidste år vil repræsentere sig selv under strafudmålingen til august.

- Den tiltalte ønsker at udøve sin ret til at repræsentere sig selv, siger Cameron Mander.

Han tilføjer, at han har givet Brenton Tarrants advokater lov til at trække sig, efter at han er blevet forsikret om, at Tarrant forstår sine rettigheder.

Tarrants strafudmåling begynder 24. august. Høringen ventes at tage tre dage.

Coronaviruspandemien har udsat strafudmålingen, da flere pårørende har været forhindret i at komme til New Zealand.

Den højreradikale australier er tiltalt for at have dræbt 51 personer og for at have forsøgt at dræbe yderligere 40. Derudover er han tiltalt for at have overtrådt New Zealands terrorlovgivning.

Maksimumsstraffen for sådanne handlinger er livsvarigt fængsel.

Brenton Tarrant optog under angrebet en 17 minutter lang video, der blev sendt direkte på Facebook og viste mænd, kvinder og børn, der blev skudt på klos hold under fredagsbønnen.

Kort før angrebet havde Tarrant offentliggjort et 74 sider langt manifest, hvori han beskrev sine højreekstremistiske synspunkter.

Tarrant har betegnet sig selv som en "almindelig hvid mand" inspireret af Norges massemorder Anders Behring Breivik.

Flere havde frygtet, at den 29-årige Tarrant ville bruge retssagen som platform til at sprede hadefulde budskaber.

Men nu hvor Tarrant har indrømmet sine ugerninger, bliver det ikke længere nødvendigt med en seks uger lang retssag, som der ellers var lagt op til.