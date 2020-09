Australiens virushotspot har laveste smittetal i månedsvis

Fra mandag har delstatens hovedstad, Melbourne, lempet nogle af coronarestriktionerne en smule. Blandt andet er udgangsforbuddet forkortet med en time over natten, og folk er i stand til at bruge to timer ude i løbet af dagen i stedet for en time.

Melbourne, der er Australiens næststørste by, blev underlagt hårde coronarestriktioner i begyndelsen af august. Det skete efter Victoria havde registreret mere end 700 smittetilfælde i løbet af et enkelt døgn.

Victoria er Australiens epicenter for smitte, og delstaten står for 75 procent af Australiens smittetal og 90 procent af landets dødsfald. Det skriver BBC.

Samlet har Australien registreret 26.686 smittede og 817 coronarelaterede dødsfald, viser tal fra Johns Hopkins University.

Victorias premierminister, Daniel Andrews, har tidligere sagt, at hvis antallet af nye smittede falder til mellem 30 og 50 daglige tilfælde inden 28. september, vil Melbourne åbne yderligere.

Det vil betyde, at op til fem personer kan mødes udendørs, og daginstitutioner vil kunne åbne.

I weekenden har borgere i Melbourne trodset forsamlingsforbuddet og demonstreret for anden weekend i træk mod de hårde coronarestriktioner.

I den forbindelse har politiet anholdt 74 personer søndag, og 176 har fået en bøde. Lørdag anholdt politiet 14 personer.

Politiet melder, at mange af demonstranterne var aggressive og viste truende adfærd mod betjentene.