Australiens største by skærper nedlukning efter smittestigning

Australiens største by, Sydney, har lørdag skærpet en igangværende nedlukning ved at beordre byggepladser og ikke-vitale forretninger lukket efter 111 nye smittetilfælde det seneste døgn. Døgnet forinden var der 97 nye tilfælde.

Som led i de nye stramninger bliver arbejdsgivere truet med bøder, hvis de lader deres ansatte møde ind på kontorerne.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

De omkring fem millioner indbyggere i Sydney har siden 26. juni skullet affinde sig med en delvis nedlukning af byen som følge af en opblussen i antallet af smittetilfælde. Onsdag blev nedlukningen forlænget til "mindst" 30. juli.

Barer og restauranter er beordret lukket, og det samme gælder en række sportsaktiviteter. Borgere må højst bevæge sig ti kilometer væk fra deres bolig.

Desuden opfordres folk til at arbejde hjemmefra, hvis det er muligt, og det anbefales, at man kun bevæger sig ud på gaderne, hvis det er absolut nødvendigt som eksempelvis indkøb af fødevarer eller medicin eller besøg hos en læge.

- Jeg mindes ikke en tid, hvor vores stat har været udfordret i sådan et omfang, siger Gladys Berejiklian, der er politisk leder for delstaten New South Wales, ifølge Reuters.

Det seneste udbrud menes at stamme fra en limousinechauffør, der transporterede internationale flybesætninger til og fra Sydneys lufthavn, og bragte den særligt smitsomme Delta-variant ud i samfundet.

Over 1000 personer i Sydney-området er siden blevet testet positive for covid-19.

Australien undgik i modsætning til mange andre lande høje smitte- og dødstal i begyndelsen af pandemien for over et år siden. Det skete blandt andet ved hurtigt at lukke grænserne og beordre folk til at arbejde hjemmefra.

Men den føderale regering bliver nu kritiseret for en langsom udrulning af vacciner.

Kun lidt over ti procent af Australiens befolkning på godt 25 millioner er færdigvaccineret. I Danmark er den tilsvarende andel på næsten 44 procent ifølge Statens Serum Institut.

Dødstallet i Australien som følge af coronavirusset er sammenlignet med de fleste andre lande dog lavt med 913 ifølge Johns Hopkins University.

Til sammenligning er der i Danmark med kun cirka 5,8 millioner indbyggere registreret 2542 dødsfald