Australiens senat siger ja til homoseksuelle ægteskaber

Senatet i Australien har onsdag godkendt et lovforslag, som skal bane vejen for legaliseringen af homoseksuelle ægteskaber i landet.

Lovforslaget ventes også at blive godkendt i Repræsentanternes Hus med et komfortabelt flertal i næste uge.

De fleste australske politikere har således aftalt at følge "australiernes ønske".

Det sker med henvisning til en vejledende brevafstemning, hvis resultat blev offentliggjort 15. november. Her stod det klart, at 61,6 procent af australierne er for homoseksuelle ægteskaber, mens 38,4 procent er imod.

Efter onsdagens godkendelse i senatet krammede flere senatorer hinanden i glæde, mens andre gav stående bifald. Det rapporterer The Sydney Morning Herald.

Labors leder i Senatet, Penny Wong, kalder det en historisk dag for alle australiere.

- I dag står vi på tærsklen af en bemærkelsesværdig præstation og en historisk begivenhed. Lad os lige tage en pause for et kort øjeblik at reflektere over, hvad det er, vi er en del af, siger hun ifølge ABC News efter afstemningen.

- Vi er en del af en fejring - det er en dag, hvor senatet erklærer sin accept af vores brødre og søstre i LGBTIQ-samfundet.

LGBTIQ er et samlet udtryk for de engelske ord for lesbiske, bøsser, biseksuelle, transpersoner, interkønnede og queer personer.

Premierminister Malcolm Turnbull har lovet at legalisere ægteskaber blandt homoseksuelle inden jul. Han har for nylig sagt ifølge australske SBS, at medlemmer af Repræsentanternes Hus ikke går på juleferie, før loven er vedtaget.

Lovforslaget tillader præster og andre religiøse at nægte at vie homoseksuelle par på baggrund af deres tro.

En række konservative senatorer har arbejdet for at få denne undtagelse udvidet til også at gælde for civile giftefogeder.

Dette blev dog nedstemt med kun 25 for og 38 imod tirsdag.