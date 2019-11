Australiens regering bevilger hjælp til tørkeramte landmænd

Den australske regering beskyldes for at have forkludret en rettidig reaktion på tørken, som regeringens klimapolitik angiveligt har forværret.

Kriseplanen blev offentliggjort af den australske premierminister, Scott Morrison. Støtten vil blive give som billige lån til navnlig landmænd, som er i dybe økonomiske problemer på grund af vandmanglen.

Store områder i Australien har i mange måneder været uden tilstrækkelig regn. I nogle områder har der ikke være et regulært regnvejr i op til fire år.

Vandreservoirer er flere steder fuldstændigt tømt. I de tørre landskaber er der også en del ødelæggende skovbrande.

Landmænd får kørt dyrt betalt vand ind til deres farme eller er tvunget til at sælge. En del lader deres jorde ligge brak.

- Lånene skal tilbydes landmænd og kvægopdrættere, som ved, at de har en fremtid for sig i branchen, og som er indstillet på at klare sig gennem denne tørke, siger Morrison.

Premierministeren har måttet tåle masser af kritik fra mange tørkeramte landmænd for at være kommet alt for sent med krisehjælp.

Samtidig er der megen fokus på den siddende regerings støtte til kulindustrien og dens udtrykte skepsis over klimaændringerne.

Ifølge Australiens meteorologiske institut er der i de seneste 18 måneder faldet rekordlavt nedbør i store dele af de to mest folkerige delstater, New South Wales og South Australia, samt i The Northern Territory og i Western Australia.

Nedbøren i september var i mange områder 40 procent under det normale.

Tørken truer hele byer og landsbyer samt Australiens mytologiserede liv i naturen - "the outback way of life".