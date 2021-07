Australien vil redde status på berømt koralrev med snorkeltur

Torsdag tager myndighederne således en gruppe ambassadører med ud at snorkle på revet. Ambassadørerne repræsenterer blandt andet ni lande, der alle har stemmeret ved et kommende møde, hvor revets status skal afgøres.

Den australske regering tager torsdag et noget usædvanligt skridt i et forsøg på at holde det store koralrev Great Barrierer Reef af Unescos liste over truet verdensarv.

Unesco, der er FN's organisation for uddannelse, kultur, kommunikation og videnskab, anbefalede i juni, at verdens største rev - og en af Australiens største turistattraktioner - skulle ændre status til truet på grund af skader på korallerne som følge af klimaforandringer.

Denne trussel vakte vrede i Australien og udløste en intenst lobbykampagne forud for Unescos virtuelle møde fredag, hvor der skal stemmes om at ændre revets status til "verdensarv i fare".

Torsdag vil ambassadører fra EU samt en række lande, herunder medlemmer af Verdensarvkomitéen, som kan påvirke resultatet af afstemningen, derfor blive sejlet ud til Agincourt Reef ud for Port Douglas i den nordøstlige delstat Queensland.

Det fortæller regeringens officielle rev-ambassadør, Warren Entsch, som står i spidsen for charmeturen.

- Her vil de selv være i stand til at se skønheden og diversiteten i revet og vigtigheden af, at vi passer på det. Og vi passer godt på det, siger Warren Entsch.

Ifølge det konservative parlamentsmedlem har Australien taget "signifikante" skridt mod at mindske CO2-udledningen. Dog kan Australien ikke redde Great Barrierer Reef på egen hånd, understreger Warren Entsch.

Han opfordrer derfor storforurenende lande på den "nordlige halvkugle" til også at gøre en større indsats.

En placering på listen over truet verdensarv er ikke en sanktion i sig selv, men af flere lande betragtes det som en vanære.

Samtidig er der frygt for, at det kan påvirke turisternes lyst til at besøge revet.