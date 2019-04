Australien vil hjælpe med at hente syrienkrigers børn hjem

Australiens premierminister, Scott Morrison, er åben over for at lade en afdød australsk syrienkrigers børn vende hjem til Australien.

- Hvis de er i en position, hvor de kan vende hjem til Australien, så er vi villige til at arbejde for at lade det ske, siger Scott Morrison.

- Hvis der er australiere, og især uskyldige børn, der er fanget i denne situation, vil vi gøre, hvad australierne forventer, vi gør. Hjælpe.

Den australske regering arbejder sammen med den humanitære organisation Røde Kors for at sikre, at børnene, der er forældreløse, kan forlade Al-Hol-lejren i det nordøstlige Syrien sikkert.

Premierministeren er klar på at lade australske embedsmænd assistere børnene tilbage til Australien, men han vil ikke risikere en eneste "australsk statsborgers liv for at hente folk hjem fra disse konfliktzoner", siger han.

Scott Morrisons udmelding kommer, samme dag som Hoda Sharrouf, en 16-årig datter til den australske syrienkriger Khaled Sharrouf, opfordrer regeringen til at hente hende og hendes fire søskende hjem fra Syrien.

Søsteren, 17-årige Zaynab Sharrouf, er gravid i syvende måned og "meget syg", fortæller Hoda Sharrouf i et interview med avisen The Sydney Morning Herald fra Al-Hol-lejren.

- Hvad med børnene? Hvad med de mennesker, der er fanget her og ikke selv har valgt at være her? De fortjener ikke den her behandling. Vi er også australiere, siger hun til avisen.

Khaled Sharroufs fem børn, to piger og tre drenge, er ifølge The Sydney Morning Herald i alderen 2 til 17 år.

Khaled Sharrouf forlod Australien for at tage til Syrien med sin kone og parrets børn i 2013. Året efter trak han overskrifter verden over, efter han havde lagt et billede på Twitter, hvor han holder et afskåret menneskehoved.

Han formodes at være blevet dræbt i et angreb i 2017, mens hustruen angiveligt mistede livet i 2015.