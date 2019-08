Australien vil forbyde handel med elfenben og næsehornshorn

Fra 17. til 28. august er op mod 3000 forhandlere og miljøaktivister fra 183 lande samlet i Genève for at drøfte beskyttelse af truede dyre- og plantearter. Der er tale om det 18. partsmøde i Cites-konventionen, som trådte i kraft i 1975.

- Australien har officielt annonceret vores intention om at lukke indenrigshandlen med elfenben og næsehornshorn, udtaler Sussan Ley i en erklæring torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Jeg vil mødes med regionale miljømyndigheder i november for at sikre, at der bliver taget skridt til formelt at afslutte indenrigshandlen.

Sussan Ley siger, at selv om det australske marked ikke udgør en særlig stor del af verdenshandlen med elfenben, er det vigtigt at sikre, at der ikke er nogen "bagdøre", der tilskynder ulovlig aktivitet.

Landene i FN's Cites-konvention, som regulerer handel med truede dyr og planter, mødes hvert tredje år for at gennemgå listerne over dyr og planter, som er sårbare eller decideret udryddelsestruede.

Omkring 1950 var der endnu millioner af elefanter i Afrika. Men det anslås ifølge Afrikas elefantdatabase, at der i 2015 var færre end 415.000 individer af det store landpattedyr tilbage på kontinentet.

For nylig har flere lande i det sydlige Afrika foreslået, at det igen skal være lovligt at sælge ud af lagrene af konfiskeret elfenben.

Forslaget har mødt modstand både fra vestlige nationer og lande i Øst- og Centralafrika. De vil bevare forbuddet og have elefanten til at forblive i den mest beskyttede Cites-kategori.