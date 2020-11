Australien vil afskedige soldater i sag om drab på civile



Hovederne er begyndt at rulle i det australske forsvar, efter at det i sidste uge blev afsløret, at specialstyrker fra Australien under udsendelse til Afghanistan dræbte civile.

Senest har ti soldater fået besked om, at de sandsynligvis vil blive afskediget. De er alle mistænkt for at have bidraget til eller været vidne til drabene eller for at afgive usandfærdige vidneudsagn om deres kendskab til uhyrlighederne.

Det skriver det britiske medie BBC.

Tidligere er det kommet frem, at sagen kan få langt mere alvorlige konsekvenser end en afskedigelse for 19 medlemmer af eliteenheden Special Air Service, som mistænkes for at have slået civile afghanere ihjel. De kan blive anklaget for drab.

En fire år lang efterforskning har afsløret 23 hændelser, der handler om 39 ulovlige drab i Afghanistan mellem 2005 og 2016. Det fremgår af en undersøgelse fra det australske forsvar.

Ifølge australske medier er to soldater allerede blevet afskediget som følge af afsløringerne. Angiveligt var de to vidner til drabet på en afghansk mand i en mark.

Både Australiens premierminister, Scott Morrisson, og landets forsvarschef, general Angus Campbell, undskyldte over for det afghanske folk, da undersøgelsens konklusioner blev offentliggjort forrige torsdag.

Undersøgelsen blev indledt i 2016 på baggrund af beskyldninger i medier om drab på ubevæbnede civile.

Afghanistan har betegnet drabene som utilgivelige, men har udtrykt tilfredshed med rapporten.

Ifølge rapporten var det en ukontrolleret "krigerkultur" blandt elitesoldater, der førte til drabene på uskyldige.

Rapporten anbefaler, at 36 hændelser bliver efterforsket af det australske politi.

Forsvarschef Angus Campbell fortalte, at ingen af hændelserne skete under kamphandlinger.

Af rapporten fremgår det også, at våben og andre genstande blev placeret nær ligene for at dække over forbrydelserne, samt at de yngste og mest uerfarne soldater blev opfordret til at skyde fanger som en slags introduktion til det at dræbe.

Tidligere i år begyndte Den Internationale Straffedomstol at efterforske påståede krigsforbrydelser begået af USA og andre i konflikten i Afghanistan.

Taliban-bevægelsen, den afghanske regering og amerikanske styrker ventes at blive efterforsket.

/ritzau/