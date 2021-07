Australien udviser britisk kendis for at bryde coronaregler

Australien vil hurtigst muligt deportere en kontroversiel britisk tv- og mediepersonlighed ved navn Katie Hopkins, efter at hun har indrømmet, at hun har brudt landets karantæneregler.

Ifølge australske medier landede Hopkins i Sydney for nylig. Her skulle hun efter planen deltage i tv-programmet "Big Brother VIP".

Men kort efter ankomsten vakte hun stor forargelse, da hun i en video på Instagram jokede med, at hun åbnede døren nøgen og uden mundbind, når folk leverede mad til hende, mens hun var i karantæne på et af byens hoteller.

Som en del af Australiens coronarestriktioner skal alle nyankomne i landet gennemføre to ugers isolation på et dertil indrettet hotel, inden de kan blive lukket ud i samfundet.

Her er en af reglerne, at folk skal have mundbind på, når de får leveret mad, og vente 30 sekunder på at hente den for at undgå smittespredning.

Katie Hopkins' video, der siden er blevet slettet, har vakt ramaskrig i Australien, der i månedsvis har haft strenge begrænsninger på, hvor mange der må rejse ind i landet.

På grund af reglerne er tusindvis af statsborgere stadig strandet i udlandet. Udlændinge må kun rejse ind, hvis de får en særlig dispensation.

- Alle indehavere af et visum skal rette sig efter anbefalingerne udstedt af vores sundhedsmyndigheder. Vi tolererer ikke dem, der ikke gør dette, siger indenrigsminister Karen Andrews.

Hun tilføjer om Hopkins:

- Vi vil få hende ud af landet, så hurtigt som det kan blive arrangeret.

Episoden er den seneste i en række af kontroversielle sager i Katie Hopkins' karriere.

Tilbage i 2015 betegnede hun afrikanske migranter til Europa som "kakkerlakker" i en avisklumme. Kommentaren blev dengang fordømt af FN's chef for menneskerettigheder.

På det seneste har hun også sået tvivl om pandemiens alvor på sociale medier.