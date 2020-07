Australien udskyder parlamentssamling på grund af Covid-19

Australien udskyder en planlagt parlamentssamling i begyndelsen af august på grund af en stigning i antallet af personer, som er testet positive for coronasmitte.

- Regeringen kan ikke ignorere risikoen for parlamentarikere, deres medarbejdere, ansatte i parlamentet og lokalsamfundet, siger Morrison.

Han tilføjer, at beslutningen er truffet på råd fra sundhedsmyndigheder.

Det føderale parlament i Canberra skulle have indledt en to uger lang samling den 4. august. Den er nu udskudt til 24. august.

Canberra havde i flere uger ingen tilfælde af Covid-19, som virussygdommen kaldes, men i juli bragte tilrejsende fra Melbourne nye tilfælde med til regeringsbyen.

Delstaten Victoria med millionbyen Melbourne som hovedstad genindførte 9. juli en delvis nedlukning på grund af en ny bølge af smittetilfælde.

Fredag var der tre nye dødsfald som følge af virusset og 428 nye smittetilfælde i Victoria. Det er det højeste antal smittetilfælde på et døgn, siden udbruddet begyndte.

Victoria har lukket sine grænser for ind- og udrejsende, og i Melbourne er blevet opfordret til at arbejde hjemmefra, så vidt det er muligt.

Også i Australiens mest folkerige by, Sydney i nabostaten New South Wales, er der begyndt at dukke nye smittetilfælde op.

Australien har registreret over 11.000 tilfælde af coronavirus og 116 Covid-19-dødsfald.