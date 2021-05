Australien truer med fængsel for at bryde rejseforbud fra Indien

Australien har i forvejen et forbud mod alle rejsende fra Indien, men det bliver fra mandag skærpet med bøde- og fængselsstraf, hvis forbuddet brydes, melder regeringen.

Truslen om fængsel kommer, efter at flere rejsende har udnyttet et smuthul i reglerne til at tage til Australien fra det sydasiatiske land på trods af forbuddet.

- Det er ikke nemt for regeringen at tage disse beslutninger, siger Australiens sundhedsminister, Greg Hunt, i en erklæring.

- Det er dog afgørende, at den australske folkesundhed og karantænesystemet er beskyttet, og at antallet af covid-19-tilfælde på karantænehoteller reduceres til et håndterbart niveau, lyder det videre.

I Australien er det et krav, at alle indrejsende i landet går i 14 dages selvbetalt karantæne på et hotel. De australske grænser har været lukket siden pandemiens begyndelse for alle andre end australske statsborgere med få undtagelser.

Beslutningen om at indføre fængselsstraf ved brud på rejseforbuddet møder kritik fra direktøren for den australske menneskerettighedsorganisation Human Rights Watch, Elaine Pearson.

- Regeringen burde finde en anden måde at sætte australiere, der vender tilbage fra Indien, i sikker karantæne på i stedet for at fokusere på hårde bøde- og fængselsstraffe, siger hun.

Fredag steg antallet af nye coronatilfælde i Indien til et rekordhøjt niveau med over 385.000 smittede. Eksperter har dog advaret mod, at smittetallet i landet med omkring 1,3 milliarder indbyggere kan være langt højere.

Australiens premierminister, Scott Morrison, har afvist, at charterfly kan lande i Australien med tusindvis af strandede borgere - herunder flere højtprofilerede cricketspillere.

Australien med knap 25 millioner indbyggere har registreret færre end 30.000 smittede siden pandemiens begyndelse og 910 coronarelaterede dødsfald.