Australien skal have atomdrevne ubåde som del af ny alliance

USA, Storbritannien og Australien vil etablere et nyt sikkerhedspartnerskab for Indo-Pacific-området, der er en betegnelse for dele af Stillehavet og dele af Det Indiske Ocean.

- I dag tager vi endnu et historisk skridt for at udvide og formalisere samarbejdet mellem vores tre nationer, fordi vi alle erkender nødvendigheden af at sikre fred og stabilitet i Indo-Pacific på lang sigt, siger USA's præsident, Joe Biden.

Forsvarsalliancen vil give landene mulighed for at dele teknologi om blandt andet cybersikkerhed, kunstig intelligens og langtrækkende missiler.

- Vi vil arbejde sammen for at fremme stabilitet i regionen, som (fremover, red.) vil få endnu større betydning for Storbritanniens velfærd og sikkerhed, siger den britiske udenrigsminister, Liz Truss, om aftalen.

USA og Storbritannien vil i forbindelse med forsvarsalliancen bidrage teknologisk til, at Australien kan opbygge en flåde af atomdrevne ubåde, som skal udstyres med konventionelle våben.

- Vi vil fortsat opfylde alle vores forpligtelser om ikke-spredning af kernevåben, siger den australske premierminister, Scott Morrison, med henvisning til den internationale traktat, der skal forhindre spredning af atomvåben.

Ifølge Morrison skal ubådene bygges i Adelaide i Australien i "tæt samarbejde med USA og Storbritannien".