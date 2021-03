Australien registrerer sit første smittetilfælde i to uger

Hun fortæller, at lægen i sidste uge tilså to patienter, der for nylig var vendt tilbage til Australien fra udlandet, og som var testet positive for den britiske variant af virusset.

- Vi ved, at denne læge, som tilså disse to covid-19-patienter, var på hospitalet på det tidspunkt. Nu har hun udviklet symptomer, siger Annastacia Palaszczuk lørdag.

Det er første gang siden 24. februar, at der er registreret et lokalt overført smittetilfælde i Australien.

Den pågældende læge har i mellemtiden behandlet flere patienter, hvorfor myndighederne straks er gået i gang med at opspore hendes kontakter.

Det er endnu uvist, hvor mange patienter lægen har nået at være i kontakt med.

Mens myndighederne forsøger at fastslå omfanget af udbruddet, vil alle hospitaler i delstaten Queensland være lukket for besøgende, oplyser Palaszczuk.

Australien har omkring 25,7 millioner indbyggere. Af disse bor knap 5,2 millioner i Queensland.

Under pandemien er der ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University registreret 29.106 smittetilfælde på det store kontinent og 909 coronarelaterede dødsfald.

Ved hjælp af internationale grænselukninger, nedlukninger og strenge restriktioner med bødestraf er det lykkedes Australien at holde smitte- og dødstallet nede sammenlignet med de fleste andre lande i verden.