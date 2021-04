Australien opgiver vaccinemål efter nye råd om AstraZeneca-stik

Det skyldes en ny anbefaling om, at folk under 50 år bør vaccineres med Pfizer/BioNTechs coronavaccine frem for AstraZenecas.

Australien har opgivet et mål om at få vaccineret alle landets 26 millioner indbyggere mod covid-19 inden årets udgang.

Australien havde ellers satset på at vaccinere størstedelen af befolkningen med vaccinen fra AstraZeneca.

Efter den nye anbefaling har regeringen ingen planer om at sætte et nyt mål for, hvornår alle skal være færdigvaccinerede.

Det skriver Australiens premierminister, Scott Morrison, i et opslag på Facebook.

- Selv om vi helst så, at alle doser bliver givet inden slutningen af året, så er det ikke muligt at sætte sådan nogle mål, på grund af de mange usikkerheder det involverer, skriver han.

Myndighederne i Australiens hovedstad, Canberra, ændrede anbefalingerne til i stedet at give Pfizer-vaccinen til folk under 50 år torsdag.

Det skete, efter at Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) dagen forinden oplyste, at der kan være en mulig sammenhæng mellem AstraZeneca-vaccinen og flere meldinger om sjældne blodpropper.

Den australske regering skyndte sig i sidste uge at fordoble landets ordre af Pfizers vaccine i 2021 fra 20 til 40 millioner.

Landets vaccineudrulning har på det seneste skabt splid mellem Scott Morrison og lederne af Australiens delstater og territorier, der beskylder vaccineudrulningen for at gå for langsomt.

Australien har indtil nu givet omkring 1,16 millioner stik. Det er kun godt en fjerdedel af det officielle mål for, hvor mange der burde være blevet vaccineret i slutningen af marts.

Regeringen har afvist beskyldningerne.

Australien begyndte at vaccinere befolkningen meget senere end andre lande. Det skyldes til dels, at landet har haft succes med stort set at eliminere smittespredningen i samfundet.

Cirka 29.400 er blevet smittet med coronavirus i Australien siden pandemiens begyndelse. 909 har mistet livet som følge af virusset i landet.