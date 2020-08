Australien melder om rekordmange coronadødsfald

Alle dødsfaldene er blevet registreret i delstaten Victoria, der lige nu er epicentret for Australiens anden bølge med coronavirus. Her er især millionbyen Melbourne hårdt ramt.

De øvrige delstater i Australien mangler for nuværende at melde om nye smittede og døde, men mandagens dødstal i Victoria er i sig selv nok til at sætte dagsrekord for hele landet.

Myndighederne i Victoria har også registreret 322 nye smittetilfælde. Det er til gengæld det laveste antal nye smittede i næsten to uger.

Myndighederne i Victoria har i ugevis kæmpet med at få smitten under kontrol.

Delstatens premierminister, Daniel Andrews, erklærede for en uge siden katastrofetilstand og indførte blandt andet udgangsforbud fra klokken 20.00 til klokken 05.00 i seks uger.

Det betyder blandt andet, at borgerne i Melbourne ikke må bevæge sig mere end fem kilometer væk fra deres hjem, ligesom de kun må handle en gang om dagen.