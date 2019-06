Australien henter otte børn af IS-krigere hjem fra Syrien

- At forældre sætter deres børn i en farlig situation ved at tage dem ind i en krigszone, var en foragtelig handling. Men børn bør ikke straffes for deres forældres forbrydelser, siger Australiens premierminister, Scott Morrison, ifølge avisen.

Ifølge The Guardian er det første gang, at australske børn af udenlandske krigere bliver reddet ud af flygtningelejre i det nordlige Syrien

Blandt de otte er fem børn af Khaled Sharrouf, en berygtet IS-kriger fra Australien, som skabte overskrifter verden over ved at posere med et afskåret hoved sammen med en af sine sønner.

Samtlige otte børn har mistet deres forældre.

Red Barnet hilser den australske regerings beslutning velkommen.

- De er uskyldige ofre for en krig, og vi er glade for at de snart bliver genforenet med deres familier hjemme i Australien, siger Paul Ronalds, der er direktør for hjælpeorganisationen i Australien.