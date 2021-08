Australien giver erstatning til tvangsfjernede indfødte børn

75.000 australske dollar svarende til knap 350.000 danske kroner.

Fra begyndelsen af 1900'erne til omkring 1970 blev flere end 100.000 indfødte børn fjernet fra deres familier og lokalsamfund.

Under en officiel undskyldning i 2008 til den såkaldte "stjålne generation" beskrev daværende premierminister Kevin Rudd det omfattende svigt som "en stor skamplet på vores nations sjæl".

Efter voksende kritik og forsøg fra ofre på at søge om erstatning ved domstolene har den australske regering nu besluttet, at nogle af de overlevende børn fra dengang er berettiget til et engangsbeløb.

- Jeg vil gerne officielt sige, at vi ikke kun er dybt kede af det, der skete, men vi vil også tage ansvar for det, siger Scott Morrison torsdag.

Erstatningerne gælder for personer, som stadig er i live, og som var under 18 år, da de blev fjernet fra deres familier i delstaterne Australian Capital Territory og Northern Territory.

De fleste australske delstater har deres egne kompensationsordninger.

Grupper af indfødte hilser beslutningen velkommen, men påpeger, at der stadig venter meget genopretningsarbejde.

- Det er noget, men det er ikke alt. Det betyder ikke, at nationen er helet, men der er håb, siger Fiona Cornfort, administrerende direktør for Healing Foundation, der repræsenterer medlemmer af den stjålne generation.

Engangserstatningerne er en del af Australiens løfte om at bruge yderligere en milliard dollar - knap 4,7 milliarder kroner - på at forbedre livsvilkårene for landets oprindelige befolkning.

Mange af Australiens 700.000 indfødte lever på bunden af samfundet målt på økonomiske og sociale indikatorer.

Der bor cirka 26 millioner mennesker i landet.