Australien forlænger internationalt rejseforbud

Forbuddet blev meddelt tilbage i marts, hvor også australiere og folk med permanent opholdstilladelse blev forbudt at forlade landet, medmindre de fik en undtagelse.

Formålet er at beskytte landet mod spredning af coronavirus.

Australien forlænger indrejseforbuddet for udlændinge med mindst tre måneder.

Sundhedsminister Greg Hunt oplyser, at en såkaldt "kriseperiode" er forlænget mindst indtil 17. december.

Det er sket på baggrund af vejledning fra et rådgivende sundhedsudvalg, som mener, at "både den nationale og internationale covid-19-situation udgør en uacceptabel offentlig sundhedsrisiko".

- Forlængelsen af kriseperioden er et passende modsvar til den risiko, siger Hunt.

Med beslutningen bliver også regelmæssige internationale fly- og krydstogtsruter suspenderet.

Samtidig skal det under "kriseperioden" sikres, at en række nødvendige varer er tilgængelige for befolkningen.

Oppositionen i landet er kommet med en sønderlemmende kritik af de hårde grænserestriktioner.

Særligt mener de, at det er uacceptabelt, at i omegnen af 23.000 australiere menes at være strandet uden for landet.

Indenrigstalsmand for oppositionspartiet Labor Kristina Keneally beskylder fredag premierminister Scott Morrison for "at lade folk i stikken".

I juli satte regeringen en øvre grænse på 4000 ugentlige indrejser i landet.

Samtidig begyndte delstater at lade folk betale selv for to uger obligatorisk karantæne på hoteller ved indrejse.

Fredag vil der blive truffet en beslutning om, hvorvidt man måske skal øge antallet af tilladte indrejser.

I alt 737 coronapatienter er døde, og 26.049 har fået foretaget en positiv test i landet ifølge de seneste officielle tal.