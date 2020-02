Australien evakuerer 200 borgere fra virusramt krydstogtskib

Australien vil evakuere flere end 200 af sine borgere om bord på et virusramt krydstogtskib i Japan.

- Af de flere end 200 australiere, som vender tilbage til Australien, kommer vi til at kræve en karantæneperiode på yderligere 14 dage, når de ankommer til Darwin, siger Scott Morrison til journalister i Melbourne.

Premierministeren tilføjet, at der også vil blive gjort plads om bord på et Qantas Airways-fly til et ukendt antal newzealandske statsborgere fra krydstogtskibet.

De passagerer vil blive transporteret til New Zealand, når de ankommer til Darwin.

Krydstogtskibet har været i karantæne, siden det ankom til Yokohama i Japan den 3. februar med cirka 3700 passagerer og besætningsmedlemmer.

Årsagen til karantænen var, at en mandlig passager, som gik i land i Hongkong, blev testet positiv for det smitsomme coronavirus fra Kina.

Smittespredningen på krydstogtskibet er den mest omfattende uden for Kina.

Søndag evakuerede USA omkring 400 borgere fra "Diamond Princess". Canada, Italien, Sydkorea og Hongkong har også planer om at evakuere borgere om bord på krydstogtskibet.

Tidligere søndag meddelte Japans sundhedsminister, Katsunobu Kato, at foreløbigt 355 personer på "Diamond Princess" er bekræftet smittet med det nye coronavirus.

Virusset, som har spredt sig fra den kinesiske millionby Wuhan til resten af Kina og næsten 30 andre lande, har krævet 1770 menneskeliv i Kina.