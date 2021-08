Australien er villig til at støtte forlængelse af evakueringer

Australien er villig til at assistere med evakueringer fra Afghanistan, hvis USA beslutter sig for at udskyde tilbagetrækningen af sine resterende soldater i landet for at få alle amerikanske statsborgere og lokalt ansatte afghanere ud.

Det siger Australiens udenrigsminister, Marise Payne, mandag.

USA's præsident, Joe Biden, sagde i sidste uge, at amerikanske soldater muligvis vil blive i Afghanistan efter den 31. august, hvor det er planen, at alle tropper skal have forladt landet, for at hjælpe med evakueringerne.

Australien har den seneste uge evakueret omkring 1000 statsborgere og afghanere fra Kabul med fly, efter at oprørsbevægelsen Taliban forrige søndag trængte ind i hovedstaden uden at blive mødt af modstand fra afghanske sikkerhedsstyrker.

Det er det amerikanske militær, der primært står for sikkerheden i lufthavnen.

Ifølge Marise Payne er Australien indstillet på at hjælpe med yderligere evakueringsflyvninger og har samtaler med USA om en mulig forlængelse.

- Vi indgår i de drøftelser, og hvis de bliver forlænget, er vi i høj grad parate til at støtte en fortsat operation fra den internationale lufthavn Hamid Karzai (i Kabul, red.), siger Marise Payne.

Hun oplyser ikke, om de 250 militærfolk, Australien har indsat i Kabul, vil blive der i tilfælde af en forlængelse af evakueringerne.

Den australske regering er under voksende pres for at øge tempoet i evakueringen af australske statsborgere og afghanere, der har arbejdet for landet i de omkring 20 år, Australien har haft militær i Afghanistan.

Imidlertid har premierminister Scott Morrison advaret om, at Australien sandsynligvis ikke vil være i stand til at hjælpe samtlige de afghanere, som har assisteret det australske militær.

Siden 2001 har over 39.000 australske soldater gjort tjeneste i Afghanistan. 41 blev dræbt under udstationering i landet.