Australien er frustreret over europæisk blokade af vacciner

Den australske regering er "skuffet og frustreret" over, at Italien med godkendelse fra EU har blokeret en stor mængde AstraZeneca-vacciner, der skulle have været sendt til Australien.

- Vi er naturligvis skuffede og frustrerede over denne her beslutning, men af netop samme årsag har vi gået med livrem og seler i vores fremgangsmåde.

- Vi har indgået kontrakter om op mod 150 millioner vaccinedoser, herunder 50 millioner doser, der skal produceres her i Australien, siger han.

- Verden befinder sig i øjeblikket på ukendt territorie. Det er ikke overraskende, at nogle lande er klar til at bryde reglerne, tilføjer han.

I alt skulle 250.000 vaccinedoser have været sendt til Australien, men det blev torsdag forhindret, blandt andet fordi AstraZeneca ifølge EU ikke har leveret det antal vacciner til unionen, som selskabet har lovet.

EU oprettede i januar et system, der giver mulighed for at overvåge den fælles udrulning af vacciner inden for de 27 medlemslande.

Det åbnede ligeledes for, at EU kan blokere for vaccinesendinger.

Sendingen mod Australien er ifølge det italienske udenrigsministerium blevet blokeret på grund af den "fortsatte mangel på vacciner i EU og Italien og forsinkelsen i leveringer til EU og Italien".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

En anden årsag er, at Australien, der har relativt lave smittetal, ikke anses som et "sårbart" land i forbindelse med pandemien. Derudover bemærkes det "høje antal doser", som australierne har bestilt.

Der bor omkring 25 millioner mennesker i Australien.

Under pandemien er der registreret 29.021 smittetilfælde i landet og 909 coronarelaterede dødsfald. Det viser tal fra Johns Hopkins University natten til fredag dansk tid.