Australien dropper virus-tidsgrænse for frisører efter kritik

Tirsdag besluttede den australske regering at indføre en regel gældende fra midnat til torsdag, om at frisører og barberer ikke må have kunder i mere end 30 minutter ad gangen for at hindre spredningen af virusset.

- Denne beslutning er skandaløs, udtalte direktør for Australian Hairdressing Council Sandy Chong efterfølgende.

- Mens mange barberer kan klare en mandeklipning inden for den tidsramme, er det ikke muligt for de fleste frisørsaloner.

Efter kritikken har premierminister Scott Morrison torsdag udsendt en erklæring, om at tidsbegrænsningen bliver trukket tilbage med øjeblikkelig virkning.

- Efter at have modtaget feedback vedrørende den praktiske gennemførelse af de annoncerede forholdsregler for frisører og barberer vil 30-minutters-reglen blive ophævet, siger Scott Morrison.

Frisørsaloner og barberer skal dog fortsat overholde nye regler om, at der kun må opholde sig en person per fire kvadratmeter i lokalerne, påpeger premierministeren.

Australiens regering har ikke erklæret lockdown som følge af coronavirusset, men har bedt folk om kun at forlade deres hjem for at gå på arbejde og handle.

Restauranter og pubber er lukket med undtagelse af takeaway og levering.

I løbet af natten til torsdag lokal tid døde yderligere tre mennesker i Australien som følge af Covid-19. Dermed er det samlede dødstal oppe på 11.

Landet har flere end 2500 bekræftede smittetilfælde.