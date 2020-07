Australien begrænser egne borgere i hjemrejse midt i udbrud

Aktuelt vender dagligt cirka 8000 hjem til Australien. Det oplyser premierminister Scott Morrison.

Grænserne er allerede lukkede for langt de fleste internationale rejsende, herunder turister.

Samtidig melder delstaten Victoria, hvor Melbourne ligger, om 288 nye smittede. Det er en ny nedslående rekord.

Omkring fem millioner mennesker i Melbourne begyndte torsdag en seks uger lang nedlukning for at stoppe det nylige udbrud af smitte.

Coronaudbruddet har på mange måder rystet nationen, der for få uger siden ellers så ud til at have klaret sig fint i forhold til at inddæmme epidemien.

De kommende uger vil vise, om nedlukningen får den ønskede effekt, lyder det fra lokale myndigheder.

Alle tilbagevendte rejsende er blevet sat i obligatorisk karantæne i hoteller. Det har trukket hårdt på myndighedernes ressourcer.

Premierminister Scott Morrison siger, at grænsen for antallet af folk, der må vende tilbage, vil gælde, indtil epidemien er inddæmmet i Melbourne.

Det mistænkes, at brud på både sundheds- og sikkerhedsregler på karantænehotellerne er skyld i udbruddet i Melbourne.

På landsplan har tilbagevendte fra andre lande stået for størstedelen af Covid-19-tilfældene.

Myndighederne har i praksis forsøgt at afskære de andre australske delstater fra Victoria.

Det er sket med grænselukninger mellem delstaterne.

Men en bølge af udrejsende fra Victoria onsdag har dog skabt bekymring.

Mange forsøgte at komme ind i nabodelstaten New South Wales, inden grænsen blev lukket.

Med 106 coronadødsfald og et indbyggertal på omkring 25 millioner er Australien stadig et af de lande, som er sluppet relativt let under coronaviruspandemien.