Aung San Suu Kyis advokat må ikke møde hende

Begrundelsen er, at hun er under efterforskning.

En advokat for Myanmars afsatte leder, Aung San Suu Kyi, har fået besked af de militære magthavere om, at han ikke må mødes med sin klient.

Suu Kyi og landets præsident, Win Myint, er tilbageholdt i deres respektive hjem. Det har de været, siden militæret tidligt mandag morgen lokal tid afsatte den demokratisk valgte regering og tog magten.

Khin Maung Zaw er også præsidentens advokat, men ham har han heller ikke fået lov til at møde.

- Vi forventer retfærdighed fra dommeren, men det er ikke sikkert. Vi håber det bedste, men forbereder os på det værste, siger advokaten.

- Vi vil selvfølgelig have ubetinget løsladelse, for de har ikke brudt loven, tilføjer han.

Aung San Suu Kyi er blevet sigtet for at have brudt love om import og eksport. Hun er varetægtsfængslet frem til 15. februar, viste dokumenter fra politiet i Myanmar onsdag.

Ved en ransagning i Suu Kyis hjem fandt militæret walkie-talkier, som angiveligt er importeret ulovligt og brugt uden tilladelse.

En dom kan udelukke hende fra et politisk embede i fremtiden.

FN's særlige udsending for Myanmar, Christina Schraner Burgener, siger fredag, at hun har talt med den næstkommanderende i landets militær, Soe Win.

Over for ham fordømte hun kraftigt militærets handlinger. Hun opfordrede også til, at alle tilbageholdte løslades.

Militærchef Min Aung Hlaing, som nu leder landet, har advaret befolkningen mod at protestere.

Fredag er der meldinger om, at det sociale medie Twitter er nede i Myanmar. I forvejen havde militæret begrænset adgangen til Facebook for at forhindre, at folk koordinerer demonstrationer eller anden modstand mod kupmagerne.